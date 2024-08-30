Украина как участница Римского статута может поставить вопрос по Монголии, если она не исполнит ордер на арест путина - Александр Мережко

Председатель комитета по внешней политике Александр Мережко объяснил, какие механизмы есть у Украины, если Монголия не выполнит ордер на арест путина, выданный МУС.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает, что Украина как участница Римского статута может поставить вопрос по Монголии, если она не исполнит ордер на арест путина.

«Среди судей Международного уголовного суда есть представитель Монголии. Если Монголия не выполнит свои обязательства по Римскому статуту и не выполнит ордер на арест военного преступника Путина, то может ли тогда смысл ставить перед МУС вопрос, чтобы Монголия не имела своего представителя в МУС?

Римский статут – это не только об определенных правах государства-участника, но и также об обязательствах. И Украина, как участница Римского статута, может задавать этот вопрос и перед МУС и перед Монголией», - отметил он в сообщении в соцсетях.

Далее Александр Мережко развил свое мнение.

«А если Монголия не выполнит ордер на арест Путина, выданный МУС, есть ли какие-то механизмы, которые позволили бы Украине (уж как государству-участнику Римского статута) защитить свои интересы?

Один из таких механизмов предусмотрен статьей 119(2) Римского статута:

«Любой другой спор между двумя или несколькими государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Статута, который не решен путем проведения переговоров в течение трех месяцев с момента их начала, передается Ассамблее государств-участников. Ассамблея может сама приложить усилия для разрешения спора или сделать рекомендации по дальнейшему применению средств разрешения этого спора, включая передачу спора в Международный Суд в соответствии с его Статутом».

То есть как минимум можно начать с переговоров с Монголией и пытаться убедить ее выполнить ордер на арест.

Если эти переговоры не приведут к желаемому результату, тогда можно обращаться в Ассамблею государств-участников, которая должна состояться в конце этого года.

Согласно этой статье предусмотрена возможность обращения в Международный суд.

С политико-психологической точки зрения само сознание того, что Украина может использовать эти механизмы, может оказаться достаточно действенным средством, чтобы убедить Монголию или отменить визит военного преступника Путина или даже выполнить ордер на его арест» - считает председатель Комитета.

Автор: Наталя Мамченко

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