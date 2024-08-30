Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Украина как участница Римского статута может поставить вопрос по Монголии, если она не исполнит ордер на арест путина - Александр Мережко

18:48, 30 августа 2024
Председатель комитета по внешней политике Александр Мережко объяснил, какие механизмы есть у Украины, если Монголия не выполнит ордер на арест путина, выданный МУС.
Украина как участница Римского статута может поставить вопрос по Монголии, если она не исполнит ордер на арест путина - Александр Мережко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко считает, что Украина как участница Римского статута может поставить вопрос по Монголии, если она не исполнит ордер на арест путина.

«Среди судей Международного уголовного суда есть представитель Монголии. Если Монголия не выполнит свои обязательства по Римскому статуту и не выполнит ордер на арест военного преступника Путина, то может ли тогда смысл ставить перед МУС вопрос, чтобы Монголия не имела своего представителя в МУС?

Римский статут – это не только об определенных правах государства-участника, но и также об обязательствах. И Украина, как участница Римского статута, может задавать этот вопрос и перед МУС и перед Монголией», - отметил он в сообщении в соцсетях.

Далее Александр Мережко развил свое мнение.

«А если Монголия не выполнит ордер на арест Путина, выданный МУС, есть ли какие-то механизмы, которые позволили бы Украине (уж как государству-участнику Римского статута) защитить свои интересы?

Один из таких механизмов предусмотрен статьей 119(2) Римского статута:

«Любой другой спор между двумя или несколькими государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Статута, который не решен путем проведения переговоров в течение трех месяцев с момента их начала, передается Ассамблее государств-участников. Ассамблея может сама приложить усилия для разрешения спора или сделать рекомендации по дальнейшему применению средств разрешения этого спора, включая передачу спора в Международный Суд в соответствии с его Статутом».

То есть как минимум можно начать с переговоров с Монголией и пытаться убедить ее выполнить ордер на арест.

Если эти переговоры не приведут к желаемому результату, тогда можно обращаться в Ассамблею государств-участников, которая должна состояться в конце этого года.

Согласно этой статье предусмотрена возможность обращения в Международный суд.

С политико-психологической точки зрения само сознание того, что Украина может использовать эти механизмы, может оказаться достаточно действенным средством, чтобы убедить Монголию или отменить визит военного преступника Путина или даже выполнить ордер на его арест» - считает председатель Комитета.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина как участница Римского статута может поставить вопрос по Монголии, если она не исполнит ордер на арест путина - Александр Мережко

Председатель комитета по внешней политике Александр Мережко объяснил, какие механизмы есть у Украины, если Монголия не выполнит ордер на арест путина, выданный МУС.

ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью на 17 тысяч грн, потому что тот не сообщил в течение 7 дней о своей инвалидности

Данные о лицах с инвалидностью пока «не бегают», поэтому ТЦК их не видит и штрафует лиц с инвалидностью.

Тесты на когнитивные способности ВККС хочет получить в декабре 2024 года: известны требования и условия Комиссии

ВККС хочет получить программное обеспечение и базу тестовых заданий для бессрочного использования

Экономическое бронирование, уже прописанное в постановлении Кабмина, могут распространить на другие предприятия

Для того чтобы ввести экономическое бронирование, необязательно вносить изменения в законы, ведь Кабмин уже и так его ввел постановлением 76.

В Верховную Раду внесли доработанный законопроект о повышении налогов

Военный сбор установят для физических лиц-предпринимателей – плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області