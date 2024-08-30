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Україна як учасниця Римського статуту може поставити питання щодо Монголії, якщо вона не виконає ордер на арешт путіна - Олександр Мережко

18:48, 30 серпня 2024
Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснив, які механізми є в України, якщо Монголія не виконає ордер на арешт путіна, виданий МКС.
Україна як учасниця Римського статуту може поставити питання щодо Монголії, якщо вона не виконає ордер на арешт путіна - Олександр Мережко
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Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що Україна як учасниця Римського статуту може поставити питання щодо Монголії, якщо вона не виконає ордер на арешт путіна.

«Серед суддів Міжнародного кримінального суду є представник Монголії. Якщо Монголія не виконає свої зобовʼязання за Римським статутом і не виконає ордер на арешт воєнного злочинця Путіна, то може тоді є сенс ставити перед МКС питання, щоб Монголія не мала свого представника в МКС?

Римський статут - це не тільки про певні права держави-учасниці, але й також про зобовʼязання. І Україна, як учасниця Римського статуту, може ставити це питання і перед МКС і перед Монголією» - зазначив він в дописі в соцмережах.

Далі Олександр Мережко розвинув свою думку.

«А якщо Монголія не виконає ордер на арешт Путіна, виданий МКС, чи є якісь механізми, які б дозволили Україні (уже як державі-учасниці Римського статуту) захистити свої інтереси?

Один із таких механізмів передбачено статтею 119 (2) Римського статуту:

«Будь-який інший спір між двома чи декількома державами-учасницями стосовно тлумачення або застосування цього Статуту, що не вирішений шляхом проведення переговорів протягом трьох місяців з моменту їх початку, передається Асамблеї держав-учасниць. Асамблея може сама докласти зусиль для вирішення спору або зробити рекомендації стосовно подальшого застосування засобів вирішення цього спору, включаючи передачу спору до Міжнародного Суду відповідно до його Статуту».

Тобто, як мінімум, можна розпочати з переговорів з Монголією і намагатися переконати її виконати ордер на арешт.

Якщо ж ці переговори не призведуть до бажаного результату, тоді можна звертатися до Асамблеї держав-учасниць, яка має відбутися наприкінці цього року.

Згідно з цією статтею передбачена навіть можливість звернення до Міжнародного суду.

З політико-психологічної точки зору сама свідомість того, що Україна може застосувати ці механізми, може виявитися достатньо дієвим засобом, щоб переконати Монголію або скасувати візит воєнного злочинця Путіна або навіть виконати ордер на його арешт» - вважає голова Комітету.

Автор: Наталя Мамченко 

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