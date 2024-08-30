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Бывший евродепутат от Литвы Виктор Успасский подозревается в хищении полмиллиона евро из фондов Евросоюза

18:39, 30 августа 2024
Бывший депутат Европарламента обвиняется в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и присвоении имущества ЕС.
Бывший евродепутат от Литвы Виктор Успасский подозревается в хищении полмиллиона евро из фондов Евросоюза
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Бывший депутат Европейского парламента от Литвы Виктор Успасский обвиняется в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и присвоении имущества Евросоюза. Об этом сообщает LRT.

Так, прокуратура выдвинула обвинение экс-депутату Европарламента и главе литовской Партии труда Виктору Успасскому по делу о хищении полмиллиона евро.

Указывается, что расследование продолжается в связи с возможными злоупотреблениями, которые происходили с 2014 по 2020 год.

По версии следствия, в этот период группа лиц, действуя в сговоре, подделывала документы, имитировала или не исполняла обязанности помощника депутата ЕП, и таким образом незаконно присвоила более 500 тысяч евро из фондов Евросоюза.

Прокурор отметил, что обвинения против бывшего депутата были предъявлены во время допроса 30 августа.

Сам Успасский, комментируя обвинения против себя, заявил: «Я к этому отношусь очень спокойно».

Он также добавил, что сначала хочет ознакомиться с содержанием обвинений, прежде чем решать, признавать ли вину или обжаловать ее.

Издание отмечает, что при расследовании подозрения было объявлено двум лицам. В их отношении были применены меры предосторожности: подписка о невыезде и изъятии личных документов. Также прокурор вынес постановления о временных ограничениях прав собственности с целью обеспечения возмещения возможных убытков.

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