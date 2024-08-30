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Украина не будет членом Евросоюза, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей, — Дональд Туск

18:31, 30 августа 2024
По словам главы польского правительства, Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши.
Украина не будет членом Евросоюза, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей, — Дональд Туск
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что от решения исторических проблемных вопросов с Польшей будет зависеть их согласие на членство Украины в Европейском Союзе. Об этом сообщает РАР.

Так, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по поводу операции «Висла» Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, поскольку не соответствует стандартам, в том числе культурно-политическим.

Ранее в июле вице-премьер-министр, глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не может быть принята в ЕС, пока Варшава и Киев не решить вопрос Волынской трагедии.

Комментируя эти слова, Дональд Туск сказал, что он был прав, но в то же время «не открыл Америку».

Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны – это не только вопросы границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов», – отметил он.

По его словам, ЕС не был создан без примирения между немцами и французами или немцами и поляками.

«Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, относящихся к политической и исторической культуре», – сказал Туск.

В то же время, глава польского правительства анонсировал, что будет «все четче и четче» объяснять, особенно во время польского председательства в Совете ЕС (в первой половине 2025 года), что в интересах Киева есть урегулирование польско-украинских отношений.

«Итак, эта история должна быть похоронена, если мы хотим строить хорошее будущее», – подытожил Туск.

Туск отметил, что он очень хотел бы, чтобы «то, что спорно, когда речь идет о польско-украинских отношениях», не было алиби для тех, кто имеет «пророссийские тенденции», – хотя они «маргинальны» в Польше.

Затем он признал, что «однозначно негативную оценку того, что сказал украинский министр» Дмитрий Кулеба. Украина, добавил он, в любом случае должна будет «оправдать польские ожидания с точки зрения не столько погребения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории».

«Ведь я знаю, что эта правда не черно-белая, что с польской стороны есть только ангелы, а с украинской – преступления, но тем более важна правда, эксгумация и достоверная оценка того, что происходило во время и после Второй мировой войны – это те элементы, которые необходимы для налаживания хороших польско-украинских отношений», – сказал он.

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