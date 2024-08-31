В Киевской области суд наказал мужчину, который развращал 9-летнюю девочку

Злоумышленника отправили за решетку.

В Киевской области суд признал мужчину виновным в развращении малолетней девочки. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Отмечается, что в начале октября 2018 в Бучанском районе 9-летняя девочка пришла в гости к своей подруге, которая проживала по соседству. Оставшись наедине с ребенком, мужчина совершил к ней развратные действия.

«Свою вину осужденный не признал. Однако, учитывая полные и обоснованные доказательства, предоставленные прокурорами, суд вынес обвинительный приговор», - заявили в прокуратуре.

Информация о осужденном будет включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права 3 года занимать должности, связанные с обучением и воспитанием детей или заниматься деятельностью, с работой с детьми.

Приговор суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

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