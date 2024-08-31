На Київщині суд покарав чоловіка, який розбещував 9-річну дівчинку

Зловмисника відправили за ґрати.

На Київщині суд визнав чоловіка винним у розбещенні малолітньої дівчинки. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що на початку жовтня 2018 року в Бучанському районі 9-річна дівчинка прийшла в гості до своєї подруги, яка проживала по сусідству. Залишившись наодинці з дитиною, чоловік вчинив щодо неї розпусні дії.

«Свою вину засуджений не визнав. Проте, врахувавши повні й обґрунтовані докази, надані прокурорами, суд ухвалив обвинувальний вирок», - заявили у прокуратурі.

Інформацію про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Суд призначив чоловіку покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей або займатись діяльністю, з роботою з дітьми.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

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