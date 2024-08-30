У Німеччині заарештували чоловіка, якого роками розшукували за майже тисячу злочинів

Чоловік підозрюється у торгівлі наркотиками у 989 випадках у період з 2013 по 2018 рік.

У аеропорту Ганновера поліція заарештувала чоловіка, якого роками розшукували за майже тисячу злочинів. Про це повідомляє Spiegel.

Вказується, що 41-річний чоловік прилетів з турецької Анталії до Ганновера.

Під час імміграційної перевірки було виявлено, що на нього є два ордери на арешт.

Згідно з інформацією, чоловік підозрюється у торгівлі наркотиками у 989 випадках у період з 2013 по 2018 рік.

Крім того, за даними поліції, в системі розшуку фігурують два випадки зберігання значної кількості наркотиків, один випадок незаконного придбання наркотиків і один випадок, коли чоловік підбурював до придбання наркотиків.

Вже 30 серпня заарештований має постати перед суддею. Ордер на арешт діяв з 2019 року.

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