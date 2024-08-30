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Пенсійне забезпечення окремих категорій працівників авіації — що треба знати

23:55, 30 серпня 2024
Право на пенсію за вислугу років мають деякі категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, у яких вони зайняті.
Пенсійне забезпечення окремих категорій працівників авіації — що треба знати
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало нюанси пенсійного забезпечення окремих категорій працівників авіації.

Право на пенсію за вислугу років мають деякі категорії робітників і службовців авіації, а також льотно-випробного складу незалежно від відомчої підпорядкованості підприємств, установ і організацій, у яких вони зайняті (Закон України від 05.11.1991 № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення»).

 До таких категорій належать:

 - працівники льотного і льотно-випробного складу;

 - працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають відповідне посвідчення;

 - інженерно-технічний склад;

 - бортпровідники.

Необхідний спеціальний стаж та страховий стаж для визначення права на пенсію за вислугу років для кожної окремої категорії визначено статтею 54 Закону України № 1788-XII. При цьому спеціальний стаж враховується до 11 жовтня 2017 року — до набрання чинності Закону України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію.

Перелік посад працівників льотного складу, перелік посад і робіт інженерно-технічного складу авіації, які дають право на пенсію за вислугу років, а також порядок обчислення строків вислуги років для призначення пенсій працівникам авіації, що мають право на даний вид пенсії, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 № 418.

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