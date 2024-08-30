У Києві судитимуть чоловіка, який біля дитячого майданчику ледь не вбив перехожого

Під час раптового конфлікту порушник вдарив перехожого ножем у груди.

У Києва правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який біля дитячого майданчику на столичних Теремках тяжко поранив незнайомця. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Медики терміново госпіталізували 50-річного потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітини до лікарні. Поліцейські встановили, що між двома чоловіками біля дитячого майданчику виник конфлікт, під час якого один з фігурантів ножем ударив незнайомця в груди та втік.

Поліцейські розшукали та затримали 47-річного нападника. Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури зловмиснику було повідомлено про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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