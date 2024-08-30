Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який біля дитячого майданчику ледь не вбив перехожого

23:33, 30 серпня 2024
Під час раптового конфлікту порушник вдарив перехожого ножем у груди.
У Києві судитимуть чоловіка, який біля дитячого майданчику ледь не вбив перехожого
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києва правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який біля дитячого майданчику на столичних Теремках тяжко поранив незнайомця. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Медики терміново госпіталізували 50-річного потерпілого із проникаючим пораненням грудної клітини до лікарні. Поліцейські встановили, що між двома чоловіками біля дитячого майданчику виник конфлікт, під час якого один з фігурантів ножем ударив незнайомця в груди та втік.

Поліцейські розшукали та затримали 47-річного нападника. Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури зловмиснику було повідомлено про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна як учасниця Римського статуту може поставити питання щодо Монголії, якщо вона не виконає ордер на арешт путіна - Олександр Мережко

Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко пояснив, які механізми є в України, якщо Монголія не виконає ордер на арешт путіна, виданий МКС.

ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю на 17 тисяч грн, бо той не повідомив протягом 7 днів про свою інвалідність

Дані про осіб з інвалідністю поки «не бігають», тому ТЦК їх не бачить і штрафує осіб з інвалідністю.

Тести на когнітивні здібності ВККС хоче отримати у грудні 2024 року: відомі вимоги та умови Комісії

ВККС хоче отримати програмне забезпечення і базу тестових завдань у безстрокове користування

Економічне бронювання, яке вже прописане в постанові Кабміну, можуть поширити на інші підприємства

Для того, щоб ввести економічне бронювання, необовʼязково вносити зміни до законів, адже Кабмін вже й так його запровадив постановою 76.

До Верховної Ради внесли доопрацьований законопроект про підвищення податків

Військовий збір встановлять для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області