В Киеве будут судить мужчину, который возле детской площадки чуть не убил прохожего

Во время внезапного конфликта нарушитель ударил прохожего ножом в грудь.

В Киев правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который возле детской площадки на столичных Теремках тяжело ранил незнакомца. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Медики срочно госпитализировали 50-летнего пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки в больницу. Полицейские установили, что между двумя мужчинами возле детской площадки возник конфликт, во время которого один из фигурантов ножом ударил незнакомца в грудь и скрылся.

Полицейские разыскали и задержали 47-летнего нападающего. Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры злоумышленнику было сообщено о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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