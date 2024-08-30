Евросоюз не будет отправлять своих военных инструкторов в Украину, — Жозеп Боррель

Обучение украинских военных будет максимально близко к Украине, но за ее пределами.

Европейский Союз не отправит своих военных инструкторов в Украину. Об этом европейские министры иностранных дел договорились на встрече в Брюсселе, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, обучение украинских военных будет максимально близко к Украине, но за ее пределами.

Боррель отметил, что ЕС намерен обеспечить тренировку для большего количества украинских военных. Предварительной целью тренировочной миссии ЕС было подготовить 60 тысяч военных, но эту цифру увеличат.

«В конце дня я вам скажу, на сколько. Но это самая успешная обучающая миссия, которую когда-либо проводил Европейский Союз. Научить 60 000, а может и больше солдат – это значительный результат», – сказал Боррель, передает «Голос Америки».

Он добавил, что министры также будут обсуждать возможность открытия ячейки в Киеве, чтобы усилить европейскую координацию с ВСУ.

Что касается тренировки на территории Украины с привлечением европейских инструкторов, то в настоящее время такая опция «не оговорена», уточнил Боррель.

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