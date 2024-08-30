Кабмин продлил выплаты на проживание для некоторых категорий ВПЛ

В сентябре выплаты на проживание для уязвимых категорий ВПЛ будут продолжены.

Министерство социальной политики Украины сообщило, что Правительство продлило выплаты на проживание для ВПЛ, нуждающихся в поддержке.

Отмечается, что в августе 2024 года срок выплаты помощи на проживание для ВПЛ уязвимых категорий истек.

Для продолжения поддержки ВПЛ, которые находятся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах, Правительство продлило эти выплаты еще на 6 месяцев - то есть до февраля 2025 года. Соответствующее постановление 30 августа было принято на заседании Кабинета Министров.

Следовательно, для тех ВПЛ, у которых в августе 2024 года должен был завершиться период выплат на жительство, эти выплаты будут продолжены.

В Минсоцполитики добавили, что выплаты будут продлены автоматически, дополнительно никуда обращаться не нужно.

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