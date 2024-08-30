Руководителя Укрэнерго Владимира Кудрицкого могут уволить с должности

По данным источников, Кудрицкого обвиняют в плохой защите энергетических объектов.

Руководителя НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого могут освободить от должности в ближайшее время. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники.

В частности, 30 августа прошло заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Среди обсуждаемых тем был вопрос энергетики.

«Говорили о ликвидации последствий последней российской атаки и строительстве защитных сооружений. Кудрицкий обвиняют в ненадлежащем выполнении предыдущих решений Ставки и плохой защите объектов «Укрэнерго», - рассказывают источники.

По закону, уволить Кудрицкого можно большинством голосов Наблюдательного совета компании, который в настоящее время насчитывает 6 членов.

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