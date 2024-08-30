МИД Украины призвало Монголию выполнить ордер на арест путина, когда тот приедет в страну

Украина призвала монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест путина и передать его в Международный уголовный суд в Гааге.

Фото: ukraineun.org

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Монголии выполнить обязательный международный ордер на арест российского диктатора владимира путина во время его визита в страну. Об этом говорится в заявлении МИД в связи с информацией о запланированном визите путина в Монголию по приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурелсуха.

«Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что владимир путин является военным преступником. На его арест по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в российскую федерацию выдан ордер Международным уголовным судом, юрисдикция которого признается Монголией», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Там призвали монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест и передать путина в Международный уголовный суд в Гааге.

В МИДе отметили, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые путин и остальное военно-политическое руководство россии должны предстать перед правосудием.

«Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде», - отмечается в заявлении.

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