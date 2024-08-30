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Рецензирование выводов эксперта не является процессуально действием и составленный по его результатам документ не имеет доказательного значения — КУС ВС

17:18, 30 августа 2024
В кассационной жалобе осужденный указал об искусственно созданных доказательствах в уголовном производстве и фальсификации экспертиз.
Рецензирование выводов эксперта не является процессуально действием и составленный по его результатам документ не имеет доказательного значения — КУС ВС
Фото: ndlse.com.ua
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Рецензирование выводов эксперта не является процессуальным действием, и составленный по его результатам документ не имеет доказательного значения, а значит, не подтверждает наличие нововыявленных обстоятельств в уголовном производстве. Такой вывод сделал Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по делу от 8 августа 2024 г. № 708/1253/15-к (производство № 51-3802км23).

У касаційній скарзі засуджений вказав про штучно створені докази у кримінальному провадженні та фальсифікацію експертиз. Вважав нововиявленою обставиною висновок експертного дослідження спеціалістів у галузі судово-медичної експертизи Національного медичного університету ім. О. Богомольця, який, на його думку, виявив недоліки у висновку експерта обласного бюро судово-медичної експертизи.

Місцевий суд залишив без задоволення заяву засудженого про перегляд вироку за нововиявленими обставинами, оскільки вказаний висновок експертного дослідження спеціалістів ґрунтується на тих фактичних обставинах, які були відомі сторонам кримінального провадження при судовому розгляді справи.

Згідно з матеріалами справи предметом вивчення спеціалістів Національного медичного університету ім. О. Богомольця був сам лише висновок експерта обласного бюро судово-медичної експертизи, зроблений на підставі матеріалів, до яких спеціалісти медичного університету не мали доступу. Тобто висновок спеціалістів, по суті, є рецензією висновку експерта, отриманого в межах кримінального провадження, оцінкою висновку експерта іншими спеціалістами в галузі судово-медичної експертизи, як вони про те зазначили.

Колегія суддів ККС ВС вказала, що рецензування висновків експерта не є процесуально дією і складений за його результатами документ не має доказового значення. В розумінні кримінального процесуального закону рецензія не є тим засобом, який спростовує висновок експертизи, оскільки інститут рецензування висновків судових експертів – це форма внутрішньовідомчого контролю за якістю експертної роботи, а отже не підтверджує наявності нововиявлених обставин у цьому кримінальному провадженні.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишивши без зміни ухвалу апеляційного суду.

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