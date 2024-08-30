Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Касаційний кримінальний суд

Рецензування висновків експерта не є процесуально дією і складений за його результатами документ не має доказового значення — ККС ВС

17:18, 30 серпня 2024
У касаційній скарзі засуджений вказав про штучно створені докази у кримінальному провадженні та фальсифікацію експертиз.
Рецензування висновків експерта не є процесуально дією і складений за його результатами документ не має доказового значення — ККС ВС
Фото: ndlse.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рецензування висновків експерта не є процесуальною дією, і складений за його результатами документ не має доказового значення, а отже не підтверджує наявності нововиявлених обставин у кримінальному провадженні. Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду у справі від 8 серпня 2024 року № 708/1253/15-к (провадження № 51-3802км23).

У касаційній скарзі засуджений вказав про штучно створені докази у кримінальному провадженні та фальсифікацію експертиз. Вважав нововиявленою обставиною висновок експертного дослідження спеціалістів у галузі судово-медичної експертизи Національного медичного університету ім. О. Богомольця, який, на його думку, виявив недоліки у висновку експерта обласного бюро судово-медичної експертизи.

Місцевий суд залишив без задоволення заяву засудженого про перегляд вироку за нововиявленими обставинами, оскільки вказаний висновок експертного дослідження спеціалістів ґрунтується на тих фактичних обставинах, які були відомі сторонам кримінального провадження при судовому розгляді справи.

Згідно з матеріалами справи предметом вивчення спеціалістів Національного медичного університету ім. О. Богомольця був сам лише висновок експерта обласного бюро судово-медичної експертизи, зроблений на підставі матеріалів, до яких спеціалісти медичного університету не мали доступу. Тобто висновок спеціалістів, по суті, є рецензією висновку експерта, отриманого в межах кримінального провадження, оцінкою висновку експерта іншими спеціалістами в галузі судово-медичної експертизи, як вони про те зазначили.

Колегія суддів ККС ВС вказала, що рецензування висновків експерта не є процесуально дією і складений за його результатами документ не має доказового значення. В розумінні кримінального процесуального закону рецензія не є тим засобом, який спростовує висновок експертизи, оскільки інститут рецензування висновків судових експертів – це форма внутрішньовідомчого контролю за якістю експертної роботи, а отже не підтверджує наявності нововиявлених обставин у цьому кримінальному провадженні.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, залишивши без зміни ухвалу апеляційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю на 17 тисяч грн, бо той не повідомив протягом 7 днів про свою інвалідність

Дані про осіб з інвалідністю поки «не бігають», тому ТЦК їх не бачить і штрафує осіб з інвалідністю.

Тести на когнітивні здібності ВККС хоче отримати у грудні 2024 року: відомі вимоги та умови Комісії

ВККС хоче отримати програмне забезпечення і базу тестових завдань у безстрокове користування

Економічне бронювання, яке вже прописане в постанові Кабміну, можуть поширити на інші підприємства

Для того, щоб ввести економічне бронювання, необовʼязково вносити зміни до законів, адже Кабмін вже й так його запровадив постановою 76.

До Верховної Ради внесли доопрацьований законопроект про підвищення податків

Військовий збір встановлять для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати.

У реєстрах юросіб, речових прав та земельному кадастрі закриють низку даних в цілях безпеки

Законопроект пропонує встановити обмеження у наданні інформації з реєстрів юросіб, власників нерухомості та землі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області