МЗС України закликало Монголію виконати ордер на арешт путіна, коли той приїде до країни

Монгольську владу закликали виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт путіна та передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Фото: ukraineun.org

Міністерство закордонних справ України закликало владу Монголії виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт російського диктатора володимира путіна під час його візиту до країни. Про це йдеться у заяві МЗС у зв’язку з інформацією про запланований візит путіна до Монголії на запрошення Президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха.

«Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що володимир путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до російської федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Там закликали монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт та передати путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У МЗС зауважили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які путін і решта військово-політичного керівництва рф мають постати перед правосуддям.

«Ці особи винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді», - зазначається в заяві.

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