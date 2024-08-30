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МЗС України закликало Монголію виконати ордер на арешт путіна, коли той приїде до країни

17:29, 30 серпня 2024
Монгольську владу закликали виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт путіна та передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
МЗС України закликало Монголію виконати ордер на арешт путіна, коли той приїде до країни
Фото: ukraineun.org
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Міністерство закордонних справ України закликало владу Монголії виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт російського диктатора володимира путіна під час його візиту до країни. Про це йдеться у заяві МЗС у зв’язку з інформацією про запланований візит путіна до Монголії на запрошення Президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха.

«Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що володимир путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до російської федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією», - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Там закликали монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт та передати путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У МЗС зауважили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які путін і решта військово-політичного керівництва рф мають постати перед правосуддям.

«Ці особи винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді», - зазначається в заяві.

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