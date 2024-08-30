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Покровськ, навчальний рік та енергетика — Зеленський на Ставці доручив посилити роботу за трьома напрямами

15:33, 30 серпня 2024
Обговорювалася ситуація на фронті, стан ліквідації наслідків ударів рф по об'єктах енергетики та питання безпеки у підготовці шкіл до навчального року.
Покровськ, навчальний рік та енергетика — Зеленський на Ставці доручив посилити роботу за трьома напрямами
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Президент України Володимир Зеленський 30 серпня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

На цьому було розглянуто три ключові питання. Зокрема, обговорювалася ситуація на фронті, особливо на Покровському напрямку, стан ліквідації наслідків російських ударів по об'єктах енергетики. Також було порушено питання безпеки у підготовці шкіл до навчального року.

«Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну», - йдеться в повідомленні.

Другим питанням була підготовка до навчального року.

«Доповіді Премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового. Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів.

Третє – енергетика. Стан ліквідації наслідків російських ударів. Аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд», - зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що ключовим завдання є максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів.

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