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Google запускає штучний інтелект у Gmail — він допомагатиме сортувати листи

17:02, 30 серпня 2024
Нова функція може аналізувати вміст поштової скриньки та шукати конкретні деталі за їхнім описом, підсумовувати листи на певну тему або від конкретного відправника.
Google запускає штучний інтелект у Gmail — він допомагатиме сортувати листи
Фото з відкритих джерел
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Google додав чат-бота Gemini у поштовий сервіс Gmail. Нова функція допомагатиме сортувати листи. Про це повідомляє The Verge.

Функція має назву Gmail Q&A та доступна підписникам Google One AI Premium або Google Workspace із додатками Gemini Business, Enterprise, Education або Education Premium.

Для реалізації функції використовується Gemini 1.5 Pro. Вона може аналізувати вміст вашої поштової скриньки та шукати конкретні деталі за їхнім описом, підсумовувати листи на певну тему або від конкретного відправника.

Поки ця функція з’явилася на мобільних пристроях із підтримкою Android. Невдовзі вона з’явиться і на пристроях з iOS.

Вказується, що розгортання нововведення було розпочато 29 серпня 2024 року та буде закінчено протягом 15 днів.

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