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Google запускает искусственный интеллект в Gmail – он будет помогать сортировать письма

17:02, 30 августа 2024
Новая функция может анализировать содержимое почтового ящика и искать конкретные детали по их описанию, суммировать письма на определенную тему или конкретного отправителя.
Google запускает искусственный интеллект в Gmail – он будет помогать сортировать письма
Фото из открытых источников
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Google добавил чат-бота Gemini в почтовый сервис Gmail. Новая функция поможет сортировать листы. Об этом сообщает The Verge.

Функция называется Gmail Q&A и доступна подписчикам Google One AI Premium или Google Workspace с приложениями Gemini Business, Enterprise, Education или Education Premium.

Для реализации функции используется Gemini 1.5 Pro. Она может анализировать содержимое вашего почтового ящика и искать конкретные детали по их описанию, суммировать письма на определенную тему или от конкретного отправителя.

Пока эта функция появилась на мобильных устройствах с поддержкой Android. В скором времени она появится и на устройствах с iOS.

Указывается, что развертывание нововведения было начато 29 августа 2024 и будет закончено в течение 15 дней.

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