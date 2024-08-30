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Экономическое бронирование, уже прописанное в постановлении Кабмина, могут распространить на другие предприятия

15:19, 30 августа 2024
Для того чтобы ввести экономическое бронирование, необязательно вносить изменения в законы, ведь Кабмин уже и так его ввел постановлением 76.
Экономическое бронирование, уже прописанное в постановлении Кабмина, могут распространить на другие предприятия
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Для введения экономического бронирования могут внести изменения в постановление Кабмина №76, которое и так уже предусматривает бронирование по экономическому критерию не только критических предприятий.

В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по критерию получения иностранных грантов право на 100% бронирование имеют определенные общественные организации и ООО.

Также по критерию «важного значения для нужд территориальной общины» могут забронироваться разные предприятия, и конкретизируются эти критерии в неизвестных широкой общественности «актах органов исполнительной власти, других государственных органов, органов государственного управления» или устанавливаются областными государственными администрациями, Киевской городской госадминистрацией (военной администрацией) с учетом потребностей территориальной общины и т.д.

Дополнительно к таким – неизвестным общественности – критериям предприятию достаточно всего лишь не иметь задолженности по ЕСВ и иметь среднюю зарплату не меньше размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 г.

То есть, забронировать можно работников любого частного предприятия, и говорить о прозрачных критериях вряд ли уместно.

Как известно, сейчас забронировано около миллиона человек. Сколько из этих лиц действительно являются работниками критически важных предприятий или госслужащими – неизвестно.

Итак, сейчас, при доработке законопроекта о повышении налогов 11416-д, вновь возник вопрос так называемого «экономического бронирования» (хотя это не совсем удачный термин, ведь экономическое бронирование, как было сказано, уже существует).

Заложенные в финальный проект о повышении налогов около 30 млрд грн поступлений от повышения налогов в 2024 году явно не покроют потребность в расходах в 500 млрд грн, которую озвучивали в Правительстве, в том числе, для выплаты зарплат военнослужащим. Как известно, за счет средств международных партнеров финансирование зарплаты военным нельзя, и пока о снятии иностранными донорами такого запрета, по словам министра финансов, речь не идет.

Итак, судя по заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля о детенизации и принципе «воюй или работай», в правительстве работают именно над введением экономического бронирования.

Озвучиваются разные цифры зарплат, которые должны иметь забронированный, чтобы иметь возможность на такое бронирование (до 35 тысяч грн), а также разные модели. Например, можно отказаться от идеи долгой процедуры принятия отдельного закона, введя изменения в уже действующее постановление №76.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала перечень организаций, у которых есть право на 100% бронирование от Кабмина. В частности, они занимаются исследованием общественного мнения, выборами и другими касающимися политики проблемами.

Также мы писали, что постановление Кабмина 76 (в редакции постановления от 5 июня 2024 г. №650) о порядке бронирования уже установило экономические критерии для бронирования определенных предприятий.

В частности, это общая сумма уплаченных налогов и сумма уплаченного ЕСВ более 1,5 млн. евро, сумма поступлений в иностранной валюте более 32 млн. евро, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, размер средней заработной платы за последний календарный квартал не меньше размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 г. (в соответствии с данными Госстата), что подтверждается справкой, резидентство Дия Сити и т.д.

Таким образом, если предприятие отвечает трем критериям, например, по критериям, установленным КГГА, имеет важное значение для обеспечения потребностей территориального общества, а также не имеет задолженности по ЕСВ, а средняя зарплата не меньше размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 г. , то оно уже может претендовать на бронирование.

Итак, фактически следующим шагом у отдельных органов власти могут забрать рычаги влияния на вопрос отнесения конкретного предприятия к «важным» и взамен ввести критерий уровня зарплаты и уплаты налогов.

Автор: Наталя Мамченко 

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