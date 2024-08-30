Экс-помощницу судьи, которая сливала данные врагу на Луганщине, приговорили к 15 годам

Приговор вынесли заочно, сейчас женщину объявлено ​​в розыск.

Суд признал экс-помощницу судьи Старобельского райсуда Луганской области виновной в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщили в Луганской областной прокуратуре, ей назначено максимальное по инкриминируемой статье наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также лишено права на протяжении 15 лет занимать должности в правоохранительных органах.

Отмечается, что прокуроры в суде доказали, что бывшая помощница судьи после полномасштабного российского вторжения перешла на сторону оккупантов.

«Женщина присягнула на верность врагу. Добровольно заняла должность «прокурора» в незаконно созданной «прокуратуре Старобельского района генеральной прокуратуры лнр». Получила форму советского образца. Владея информацией об отдельных местных жителях, занимавших должности в правоохранительных органах, осужденная передавала оккупантам их данные. Также выполняла приказы высшего руководства, участвовала в мероприятиях в поддержку рф», - отметили в прокуратуре.

Приговор вынесен заочно. Осужденная будет отбывать наказание с момента задержания. Сейчас женщина объявлена ​​в розыск.

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