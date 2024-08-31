На Буковине разоблачили схему переправки военнообязанных под видом опекунов за тяжелобольным родственниками

Стоимость пакета документов для одного военнообязанного достигала 7000 евро.

На Буковине правоохранители разоблачили преступную группировку, занимавшуюся незаконной переправкой лиц через границу военнообязанных под видом ухода за тяжелобольным родственниками. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, организатору и двум участникам группы сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, 33-летний житель Черновицкой области организовал схему, связанную с нелегальным выездом военнообязанных мужчин за границу. К ней мужчина привлек еще двух местных жителей, образовав преступную группировку.

Отмечается, что подозреваемые предлагали мужчинам призывного возраста уехать за границу как «опекуны тяжелобольных родственников».

Стоимость пакета документов для одного военнообязанного достигала 7000 евро. Полученные средства за незаконную переправку через госграницу злоумышленники распределяли между участниками группы.

Следствие установило причастность подозреваемых к незаконной переправке 10 военнообязанных за границу.

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