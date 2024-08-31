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На Буковині викрили схему переправлення військовозобов’язаних під виглядом опікунів за важкохворими родичами

08:38, 31 серпня 2024
Вартість пакета документів для одного військовозобов’язаного сягала 7000 євро.
На Буковині викрили схему переправлення військовозобов’язаних під виглядом опікунів за важкохворими родичами
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На Буковині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним переправленням осіб через кордон військовозобов’язаних під виглядом доглядальників за важкохворими родичами. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, організатору та двом учасникам групи повідомлено про підозру в  організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, 33-річний житель Чернівецької області організував схему, пов’язану з нелегальним виїздом військовозобов'язаних чоловіків за кордон. До неї чоловік залучив ще двох місцевих жителів, утворивши злочинне угруповання.

Зазначається, що підозрювані пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон як «опікуни важкохворих родичів».

Вартість пакета документів для одного військовозобов’язаного сягала 7000 євро. Отримані кошти за незаконне переправлення через держкордон зловмисники розподіляли між учасниками групи.

Наразі слідство встановило причетність підозрюваних до незаконного переправлення 10 військовозобов’язаних за кордон.

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