Експомічницю судді, яка зливала дані ворогу на Луганщині, засудили до 15 років

Вирок ухвалили заочно, наразі жінку оголошено у розшук.

Суд визнав експомічницю судді Старобільського райсуду Луганської області винною у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як повідомили у Луганській обласній прокуратурі, їй призначено максимальне за інкримінованою статтею покарання ‒ 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено права впродовж 15 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Зазначається, що прокурори в суді довели, що колишня помічниця судді одразу після повномасштабного російського вторгнення перейшла на бік окупантів.

«Жінка присягнула на вірність ворогу. Добровільно обійняла посаду «прокурора» в незаконно створеній «прокуратурі Старобільського району генеральної прокуратури лнр». Отримала форму радянського зразка. Володіючи інформацією про окремих місцевих мешканців, які обіймали посади в правоохоронних органах, засуджена передавала окупантам їх дані. Також виконувала накази вищого керівництва, брала участь у заходах на підтримку рф», - зазначили у прокуратурі.

Вирок ухвалено заочно. Засуджена відбуватиме покарання з моменту затримання. Наразі жінку оголошено у розшук.

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