Економічне бронювання, яке вже прописане в постанові Кабміну, можуть поширити на інші підприємства

Для того, щоб ввести економічне бронювання, необовʼязково вносити зміни до законів, адже Кабмін вже й так його запровадив постановою 76.

Для запровадження економічного бронювання можуть внести зміни до постанови Кабміну №76, яка і так вже передбачає бронювання за економічним критерієм не лише для критичних підприємств.

Зокрема, як раніше писала «Судово-юридична газета», за критерієм отримання іноземних грантів право на 100% бронювання мають певні громадські організації та ТОВ.

Також за критерієм «важливого значення для потреб територіальної громади» можуть забронюватися різні підприємства, і конкретизуються ці критерії у невідомих широкій громадськості «актах органів виконавчої влади, інших державних органів, органів державного управління» або встановлюються обласними державними адміністраціями, Київською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією) з урахуванням потреб територіальної громади тощо.

Додатково до таких - невідомих громадськості - критерієв підприємству достатньо всього лише не мати заборгованості по ЄСВ і мати середню зарплату не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 р.

Тож, забронювати наразі можна працівників будь-якого приватного підприємства, і казати про прозорі критерії навряд чи можна.

Наразі, як відомо, заброньовано близько мільйона осіб. Скільки з цих осіб дійсно є працівниками критично важливих підприємств або держслужбовцями - невідомо.

Отже, зараз, при доопрацюванні законопроекту стосовно підвищення податків 11416-д знов виникло питання так званого «економічного бронювання» (хоча це не зовсім вдалий термін, адже економічне бронювання, як було сказано, вже існує).

Закладені у фінальний проект про підвищення податків близько 30 млрд грн надходжень від підвищення податків у 2024 році явно не покриють цьогорічну потребу у видатках в 500 млрд грн, яку озвучували в Уряді, у тому числі, для виплати зарплат військовослужбовцям. Як відомо, за рахунок коштів міжнародних партнерів фінансуваня зарплати військовим не можна, і поки про зняття іноземними донорами такої заборони, за словами міністра фінансів, мова не йде.

Отже, судячи з заяви премʼєр-міністра Денис Шмигаля про детінізацію та принцип «воюй або працюй», в Уряді працюють саме над введенням економічного бронювання.

Наразі озвучуються різні цифри зарплат, які повинен мати заброньований, аби мати можливість на таке бронювання (до 35 тисяч грн), а також різні моделі. Наприклад, можна відмовитися від ідеї довгої процедури ухвалення окремого закону, увівши зміни до вже діючої постанови №76.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала перелік організацій, у яких є право на 100% бронювання від Кабміну. Зокрема, вони займаються дослідженням громадської думки, виборами та іншими дотичними до політики проблемами.

Також ми писали, що постанова Кабміну 76 (в редакції постанови від 5 червня 2024 р. №650) стосовно порядку бронювання вже встановила економічні критерії для бронювання певних підприємств.

Зокрема, це загальна сума сплачених податків та сума сплаченого ЄСВ більше 1,5 млн. євро, сума надходжень в іноземній валюті більше 32 млн. євро, відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ, розмір середньої заробітної плати за останній календарний квартал не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, резидентство Дія Сіті тощо.

Таким чином, якщо підприємство відповідає трьом критеріям, наприклад, за критеріями, встановленими КМДА, має важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади, а також не має заборгованості по ЄСВ, а середня зарплата не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 р., то воно вже може претендувати на бронювання.

Отже, фактично наступним кроком в окремих органів влади можуть забрати важелі впливу на питання віднесення конкретного підприємства до «важливих» та натомість запровадити критерій рівня зарплати та сплати податків.

Автор: Наталя Мамченко

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