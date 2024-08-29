Військовий збір для громадян підвищать з 1,5% до 5%, а також запровадять економічне бронювання

В цілях економічного бронювання буде запроваджена помісячна звітність ПДФО.

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Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 29 серпня розгляне нову версію урядового закону про підвищення податків 11416-д. Про це розповів перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк.

«Все як і було вирішено на робочій групі:

- прибрали податок 50% на банки

- уточнили авансовий платіж для АЗС, які торгують і газом, і паливом

- уточнили, що підвищений військовий збір буде до кінця року, в якому відмінений військовий стан.

Що в результаті залишилось:

- підвищення військового збору з 1,5% до 5%

- від збільшення податків на 1-2 групу ФОП

- авансові внески на АЗС

- 1% на ФОП 3-ї групи

- 25% прибутку на фінустанови

- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання)

І головне, в цьому році ці зміни принесуть трохи більше 30 млрд грн з 125 млрд грн, які запитував Мінфін.

А в наступному лише 127 з 340 млрд грн» - зазначив він.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», премʼєр-міністр Денис Шмигаль анонсував запровадження принципу «воюй або працюй», що означає введення економічного бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

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