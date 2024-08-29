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Нацбанк заявив, що банки не можуть штрафувати громадян за порушення у сфері фінмоніторингу

07:50, 29 серпня 2024
Водночас Закон про фінансовий моніторинг передбачає обов’язок банку розірвати ділові стосунки з клієнтом, в тому числі закрити рахунок клієнта, у випадках порушення, і при поверненні коштів банк може брати стандартну звичайну комісію.
Нацбанк заявив, що банки не можуть штрафувати громадян за порушення у сфері фінмоніторингу
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Раніше ЗМІ повідомляли, що якщобанк вважає діяльність клієнта підозрілою чи ризиковою, рахунок клієнта можуть закрити, а кошти за відсутності злочину перерахують на рахунок людини в інших банках або видадуть готівкою через касу. При цьому при видачі чи перерахування коштів порушника фінмоніторингу банки почали стягувати додаткову комісію 20% від суми.

Зі свого боку, Нацбанк наголосив, що про штрафи за порушення з питань фінансового моніторингу не йдеться.

Як вказує Нацбанк, законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил фінансового моніторингу та стягнення за це «штрафу». Тобто, банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу.

Водночас Закон про фінансовий моніторинг передбачає обов’язок та право банку розірвати ділові стосунки з клієнтом та припинити його обслуговування, в тому числі закрити рахунок клієнта, у визначених законодавством випадках.

У цьому разі банк повертає кошти клієнту готівкою чи шляхом перерахування на інший рахунок за вказаними реквізитами. Механізм повернення коштів банком передбачений у пункті 6 додатка 12 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65.

«Банк може брати стандартну звичайну комісію за проведення такої платіжної операції» - додали у НБУ.

Національний банк України, зі свого боку, також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення. Всі заходи впливу регулятора, зокрема і в сфері фінансового моніторингу, стосуються виключно фінансових установ.

Автор: Наталя Мамченко 

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Нацбанк заявив, що банки не можуть штрафувати громадян за порушення у сфері фінмоніторингу

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