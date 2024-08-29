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Нацбанк заявил, что банки не могут штрафовать граждан за нарушения в сфере финмониторинга

07:50, 29 августа 2024
В то же время, Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность банка разорвать деловые отношения с клиентом, в том числе закрыть счет клиента, в случаях нарушения, и при возврате средств банк может брать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции.
Нацбанк заявил, что банки не могут штрафовать граждан за нарушения в сфере финмониторинга
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Ранее СМИ сообщали, что если банк считает деятельность клиента подозрительной или рисковой, счет клиента могут закрыть, а средства при отсутствии преступления перечислят на счет человека в других банках или выдадут наличными через кассу. При этом при выдаче или перечислении средств нарушителя финмониторинга банки начали взимать дополнительную комиссию 20% суммы.

Со своей стороны, Нацбанк подчеркнул, что о штрафах за нарушения по вопросам финансового мониторинга речь не идет.

Как указывает Нацбанк, законодательство по вопросам финансового мониторинга не предусматривает применение банками каких-либо финансовых наказаний к нарушителям правил финансового мониторинга и взысканию за это «штрафа». То есть банки не имеют права применять к гражданам штрафные санкции из-за нарушений в сфере финансового мониторинга.

В то же время, Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность и право банка разорвать деловые отношения с клиентом и прекратить его обслуживание, в том числе закрыть счет клиента, в определенных законодательством случаях.

В этом случае банк возвращает средства клиенту наличными деньгами или путем перечисления на другой счет по указанным реквизитам. Механизм возврата средств банком предусмотрен в пункте 6 приложения 12 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 19.05.2020 №65.

«Банк может брать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции» - добавили в НБУ.

Национальный банк Украины со своей стороны также не применяет никаких штрафных санкций к гражданам за нарушение. Все меры влияния регулятора, в том числе в сфере финансового мониторинга, касаются исключительно финансовых учреждений.

Автор: Наталя Мамченко 

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Нацбанк заявил, что банки не могут штрафовать граждан за нарушения в сфере финмониторинга

В то же время, Закон о финансовом мониторинге предусматривает обязанность банка разорвать деловые отношения с клиентом, в том числе закрыть счет клиента, в случаях нарушения, и при возврате средств банк может брать стандартную обычную комиссию за проведение такой платежной операции.

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