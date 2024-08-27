Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

12:14, 27 серпня 2024
На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів — Денис Шмигаль.
Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український бюджет— це дві скарбнички. Про це зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Перша, яку ми фінансуємо за рахунок податків та внутрішніх запозичень. Це все йде на оборону і безпеку. Друга це соціальний і гуманітарний бюджет. Його допомогають наповнювати наші міжнародні партнери» - зазначив він.

«Зараз у нас є критична потреба зібрати кошти на нашу обороноздатність. Це сотні мільярдів гривень. Фактично в парламент подали зміни до бюджету на 500 млрд грн. Це цього року. Це те, що нам потрібно, аби платити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб купувати обладнання і фінансувати український оборонпром» - пояснив він.

Також Денис Шмигаль розповів, які пропонуються кроки, щоб взяти ці кошти.

«В першу чергу, це збільшення внутрішніх запозичень, наш ринок готовий до цього. Фінансові інституції, банки, НБУ. Ми бачимо тут потенціал до кінця цього року.

Друге це збільшення ставки податку на прибуток для банків.

Третє це розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору.

І четверте, це принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведе з тіні. Це важливо для підвищення середніх зарплат і наповнення нашого бюджету. Це чотири кроки, над якими ми працюємо», - зазначив Шмигаль.

Щодо наповнення цивільної частини бюджету, то Уряд, за його словами, кожен день працює з партнерами.

«Цей рік ми розуміємо, як закрити. На наступний рік є незакрита потреба в обсязі близько 15 млрд доларів. Тут у нас декілька сценаріїв, зокрема це стосується заморожених активів рф. У нас мета отримати всі 300 млрд заморожених активів. Зараз працюємо над першим кроком - отримання 50 млрд доларів від наших партнерів в якості першого внеску, гранту, з урахуванням повної конфіскації цієї суми і отримання цих коштів партнерами», - додав Шмигаль.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів— Денис Шмигаль.

Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів — Денис Шмигаль.

Марк Цукерберг заявив Судовому комітету Палати представників, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена і пообіцяв, що це не повториться

Марк Цукерберг у листі до Судового комітету Палати представників зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту та пообіцяв дати відсіч, якщо це повториться.

Виключення з військового обліку у зв’язку із досягненням граничного віку перебування в запасі за старим законодавством — Верховний Суд відкрив провадження

Чоловік хоче зобов’язати ТЦК надати документ про виключення його з військового обліку у зв`язку із досягненням ним граничного 40-річного віку перебування в запасі станом на 2009 рік, тобто, за старим законодавством.

Ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД у виняткових випадках можуть бути надані й під час розгляду справи в суді — Верховний Суд

Невідкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК документів, які стали приводами і підставами для проведення НСРД, автоматично не вказує про необхідність визнання протоколів за результатами проведення НСРД недопустимими доказами в розумінні ст. 87 КПК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді