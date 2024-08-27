Буде принцип «воюй або працюй», який передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці з тіні — Денис Шмигаль

На 2025 рік є незакрита потреба у фінансуванні близько 15 млрд доларів — Денис Шмигаль.

Український бюджет— це дві скарбнички. Про це зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Перша, яку ми фінансуємо за рахунок податків та внутрішніх запозичень. Це все йде на оборону і безпеку. Друга це соціальний і гуманітарний бюджет. Його допомогають наповнювати наші міжнародні партнери» - зазначив він.

«Зараз у нас є критична потреба зібрати кошти на нашу обороноздатність. Це сотні мільярдів гривень. Фактично в парламент подали зміни до бюджету на 500 млрд грн. Це цього року. Це те, що нам потрібно, аби платити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб купувати обладнання і фінансувати український оборонпром» - пояснив він.

Також Денис Шмигаль розповів, які пропонуються кроки, щоб взяти ці кошти.

«В першу чергу, це збільшення внутрішніх запозичень, наш ринок готовий до цього. Фінансові інституції, банки, НБУ. Ми бачимо тут потенціал до кінця цього року.

Друге це збільшення ставки податку на прибуток для банків.

Третє це розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору.

І четверте, це принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які ринок праці виведе з тіні. Це важливо для підвищення середніх зарплат і наповнення нашого бюджету. Це чотири кроки, над якими ми працюємо», - зазначив Шмигаль.

Щодо наповнення цивільної частини бюджету, то Уряд, за його словами, кожен день працює з партнерами.

«Цей рік ми розуміємо, як закрити. На наступний рік є незакрита потреба в обсязі близько 15 млрд доларів. Тут у нас декілька сценаріїв, зокрема це стосується заморожених активів рф. У нас мета отримати всі 300 млрд заморожених активів. Зараз працюємо над першим кроком - отримання 50 млрд доларів від наших партнерів в якості першого внеску, гранту, з урахуванням повної конфіскації цієї суми і отримання цих коштів партнерами», - додав Шмигаль.

Автор: Наталя Мамченко

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