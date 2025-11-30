Як пенсіонеру подати заяву на проведення ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку — роз’яснення

Особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, виїхали з них або перебувають за кордоном, до 31 грудня повинні пройти фізичну ідентифікацію.

Фото: pfu.gov.ua/dn

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, виїхали з них або перебувають за кордоном, Уряд затвердив новий порядок виплати пенсій та страхових виплат (постанова КМУ від 11.02.2025 № 299).

Головна умова — проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року.

Порядок визначає механізм виплати пенсій і страхових виплат за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року, зокрема, особам, які:

– перебувають за межами України не менше ніж 183 дні (включаючи дні від’їзду та приїзду) протягом календарного року або отримали тимчасовий захист чи статус біженця за межами України у зв’язку з агресією російської федерації та не оформляли документів для постійного проживання за кордоном згідно із статтею 4 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»;

– проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації;

– які виїхали з тимчасово окупованих російською федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території.

ВАЖЛИВО! Обов’язковою умовою продовження отримання виплат для зазначених категорій осіб є повідомлення Пенсійному фонду України про неотримання виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.

Один зі способів проходження фізичної ідентифікації — у режимі відеоконференцзв’язку.

Подати заяву на ідентифікацію в режимі відеоконференцзв’язку можна:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua шляхом заповнення відповідного електронного бланка

АБО

через Контакт-центр Пенсійного фонду України, зателефонувавши на один із номерів

0800 503 753,

(044) 281-08-70,

(044) 281-08-71.

Орган Пенсійного фонду України реєструє заяву, визначає дату та час проведення відеоконференції, інформує про них отримувача виплат, надіславши повідомлення на адресу електронної пошти або в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Сеанс відеоідентифікації здійснюється у визначені дату та час в обраному пенсіонером застосунку (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom). За результатами відеоконференції органом ПФУ виноситься рішення про проходження/непроходження ідентифікації.

Повідомлення про результат проведення фізичної ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку надходить на адресу електронної пошти або в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ отримувача виплат.

