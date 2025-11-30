  1. Общество

Как пенсионеру подать заявление на проведение идентификации в режиме видеоконференцсвязи — разъяснение

14:49, 30 ноября 2025
Лица, которые проживают на временно оккупированных территориях, выехали с них или находятся за границей, до 31 декабря должны пройти физическую идентификацию.
Как пенсионеру подать заявление на проведение идентификации в режиме видеоконференцсвязи — разъяснение
Фото: pfu.gov.ua/dn
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что для лиц, которые проживают на временно оккупированных территориях, выехали с них или находятся за границей, Правительство утвердило новый порядок выплаты пенсий и страховых выплат (постановление КМУ от 11.02.2025 №299).

Главное условие — прохождение физической идентификации до 31 декабря каждого года.

Порядок определяет механизм выплаты пенсий и страховых выплат при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года, в частности, лицам, которые:

– находятся за пределами Украины не менее чем 183 дня (включая дни выезда и приезда) в течение календарного года или получили временную защиту или статус беженца за пределами Украины в связи с агрессией Российской Федерации и не оформляли документы для постоянного проживания за границей согласно статье 4 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины»;

– проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, включённых в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утверждённый Минреинтеграции, для которых не определена дата завершения временной оккупации;

– выехали с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины и проживают на подконтрольной Украине территории.

ВАЖНО! Обязательным условием продолжения получения выплат для указанных категорий лиц является уведомление Пенсионного фонда Украины о неполучении выплат от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

Один из способов прохождения физической идентификации — в режиме видеоконференцсвязи.

Подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua путём заполнения соответствующего электронного бланка

ИЛИ

через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины, позвонив по одному из номеров:

0800 503 753,

(044) 281-08-70,

(044) 281-08-71.

Орган Пенсионного фонда Украины регистрирует заявление, определяет дату и время проведения видеоконференции, информирует о них получателя выплат, отправив сообщение на адрес электронной почты или в личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Сеанс видеоидентификации осуществляется в определённые дату и время в выбранном пенсионером приложении (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom). По результатам видеоконференции органом ПФУ принимается решение о прохождении/непрохождении идентификации.

Сообщение о результате проведения физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи поступает на адрес электронной почты или в личный кабинет на веб-портале ПФУ получателя выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]