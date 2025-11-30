Как пенсионеру подать заявление на проведение идентификации в режиме видеоконференцсвязи — разъяснение

Лица, которые проживают на временно оккупированных территориях, выехали с них или находятся за границей, до 31 декабря должны пройти физическую идентификацию.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что для лиц, которые проживают на временно оккупированных территориях, выехали с них или находятся за границей, Правительство утвердило новый порядок выплаты пенсий и страховых выплат (постановление КМУ от 11.02.2025 №299).

Главное условие — прохождение физической идентификации до 31 декабря каждого года.

Порядок определяет механизм выплаты пенсий и страховых выплат при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года, в частности, лицам, которые:

– находятся за пределами Украины не менее чем 183 дня (включая дни выезда и приезда) в течение календарного года или получили временную защиту или статус беженца за пределами Украины в связи с агрессией Российской Федерации и не оформляли документы для постоянного проживания за границей согласно статье 4 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины»;

– проживают на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, включённых в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утверждённый Минреинтеграции, для которых не определена дата завершения временной оккупации;

– выехали с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины и проживают на подконтрольной Украине территории.

ВАЖНО! Обязательным условием продолжения получения выплат для указанных категорий лиц является уведомление Пенсионного фонда Украины о неполучении выплат от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

Один из способов прохождения физической идентификации — в режиме видеоконференцсвязи.

Подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua путём заполнения соответствующего электронного бланка

ИЛИ

через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины, позвонив по одному из номеров:

0800 503 753,

(044) 281-08-70,

(044) 281-08-71.

Орган Пенсионного фонда Украины регистрирует заявление, определяет дату и время проведения видеоконференции, информирует о них получателя выплат, отправив сообщение на адрес электронной почты или в личный кабинет на веб-портале ПФУ.

Сеанс видеоидентификации осуществляется в определённые дату и время в выбранном пенсионером приложении (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom). По результатам видеоконференции органом ПФУ принимается решение о прохождении/непрохождении идентификации.

Сообщение о результате проведения физической идентификации в режиме видеоконференцсвязи поступает на адрес электронной почты или в личный кабинет на веб-портале ПФУ получателя выплат.

