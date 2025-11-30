Верховний Суд: Доплати за науковий ступінь при визначенні військових пенсій встановлюються спеціальними актами, а не законом «Про вищу освіту»

Верховний Суд підкреслив, що розмір доплат за науковий ступінь і вчене звання при перерахунку військових пенсій визначається лише спеціальними актами соціального забезпечення військовослужбовців.

Верховний Суд сформував важливу правову позицію щодо визначення розміру доплат за науковий ступінь та вчене звання при перерахунку пенсій військовослужбовців.

КАС ВС наголосив, що розмір доплат за науковий ступінь при визначенні пенсії військовослужбовців визначається на підставі спеціальних нормативних актів, а не Закону України «Про вищу освіту».

Обставини справи №420/12420/24:

Позивач вимагав, щоб у довідці для перерахунку його пенсії були вказані доплати за науковий ступінь і вчене звання у розмірах, передбачених ч. 2 ст. 59 Закону «Про вищу освіту» (15 % і 25 % відповідно).

Проте військовий орган зазначив доплати у розмірі 5 %, як це встановлено Постановою КМУ № 704 та Порядком № 260.

Позиція Верховного Суду:

КАС ВС, надаючи відповідь на спірне питання вказав, що позивач є пенсіонером Збройних Сил України та отримує пенсію, призначену відповідно до Закону №2262-ХІІ, тому гарантії його соціального і правового захисту встановлюються саме Законом №2011-XII та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання, у тому числі Постановою КМУ №704 та Порядком №260, які, у свою чергу, містять спеціальні правові норми щодо соціального захисту військовослужбовців.

Враховуючи, що положення Закону №1556-VII регулюють питання, пов'язані з діяльністю у сфері вищої освіти і не мають стосунку до нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовців, визначені цим Законом гарантії не застосовуються при визначенні розміру відповідних доплат військовослужбовцям, які проходять військову службу у вищих військових навчальних закладах та обіймають посади, пов'язані з науково-педагогічною діяльністю у вищих військових навчальних закладах, а відповідно не повинні застосовуватися при визначенні розміру доплат за науковий ступінь та вчене звання, які зазначаються у довідках про розмір грошового забезпечення, що видаються для проведення перерахунку пенсії.

Таким чином, розмір доплат за науковий ступінь та вчене звання, що враховується при перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», визначається виключно на підставі спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють питання соціального забезпечення військовослужбовців, зокрема, відповідно до положень Постанови КМУ №704 та Порядку №260, без застосування положень ч.2 ст.59 Закону України «Про вищу освіту».

Касаційну скаргу позивача залишено без задоволення, а рішення попередніх інстанцій – без змін.

