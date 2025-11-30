  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд: доплаты за научную степень при определении военных пенсий устанавливаются специальными актами, а не законом «О высшем образовании»

15:07, 30 ноября 2025
Верховный Суд подчеркнул, что размер доплат за научную степень и ученое звание при перерасчёте военных пенсий определяется только специальными актами социального обеспечения военнослужащих.
Верховный Суд: доплаты за научную степень при определении военных пенсий устанавливаются специальными актами, а не законом «О высшем образовании»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд сформировал важную правовую позицию относительно определения размера доплат за научную степень и ученое звание при перерасчете пенсий военнослужащих.

КАС ВС подчеркнул, что размер доплат за научную степень при определении пенсии военнослужащих определяется на основании специальных нормативных актов, а не Закона Украины «О высшем образовании».

Обстоятельства дела №420/12420/24:

Истец требовал, чтобы в справке для перерасчета его пенсии были указаны доплаты за научную степень и ученое звание в размерах, предусмотренных ч. 2 ст. 59 Закона «О высшем образовании» (15 % и 25 % соответственно).

Однако военный орган указал доплаты в размере 5 %, как это установлено Постановлением КМУ № 704 и Порядком № 260.

Позиция Верховного Суда:

КАС ВС, предоставляя ответ на спорный вопрос, указал, что истец является пенсионером Вооруженных Сил Украины и получает пенсию, назначенную в соответствии с Законом №2262-ХІІ, поэтому гарантии его социального и правового защиты устанавливаются именно Законом №2011-XII и другими нормативно-правовыми актами, принятыми во исполнение его положений, в том числе Постановлением КМУ №704 и Порядком №260, которые, в свою очередь, содержат специальные правовые нормы относительно социальной защиты военнослужащих.

Учитывая, что положения Закона №1556-VII регулируют вопросы, связанные с деятельностью в сфере высшего образования и не имеют отношения к начислению и выплате денежного обеспечения военнослужащих, установленные этим Законом гарантии не применяются при определении размера соответствующих доплат военнослужащим, которые проходят военную службу в высших военных учебных заведениях и занимают должности, связанные с научно-педагогической деятельностью в высших военных учебных заведениях, а соответственно не должны применяться при определении размера доплат за научную степень и ученое звание, которые указываются в справках о размере денежного обеспечения, выдаваемых для проведения перерасчета пенсии.

Таким образом, размер доплат за научную степень и ученое звание, учитываемый при перерасчете пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», определяется исключительно на основании специальных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального обеспечения военнослужащих, в частности, в соответствии с положениями Постановления КМУ №704 и Порядка №260, без применения положений ч. 2 ст. 59 Закона Украины «О высшем образовании».

Кассационная жалоба истца оставлена без удовлетворения, а решения предыдущих инстанций – без изменений.

 
 
 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд военные судебная практика КАС ВС военнослужащие пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Инвалидность – не пропуск через границу: суд не разрешил мужчине сопровождать жену, нуждающуюся в уходе

Ключевой причиной для отказа стало непредставление справки об отсрочке, без которой военнообязанный не может выехать из Украины в период военного положения.

Минюст выступил против законопроектов о принудительном исполнении решений государственными должниками: что не так с реформой

Министерство юстиции не поддержало законопроекты 14162 и 14163, которые предусматривают изменение системы исполнения исполнительных производств, когда должником является государство или государственные предприятия.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]