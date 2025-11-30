Верховный Суд: доплаты за научную степень при определении военных пенсий устанавливаются специальными актами, а не законом «О высшем образовании»

Верховный Суд сформировал важную правовую позицию относительно определения размера доплат за научную степень и ученое звание при перерасчете пенсий военнослужащих.

КАС ВС подчеркнул, что размер доплат за научную степень при определении пенсии военнослужащих определяется на основании специальных нормативных актов, а не Закона Украины «О высшем образовании».

Обстоятельства дела №420/12420/24:

Истец требовал, чтобы в справке для перерасчета его пенсии были указаны доплаты за научную степень и ученое звание в размерах, предусмотренных ч. 2 ст. 59 Закона «О высшем образовании» (15 % и 25 % соответственно).

Однако военный орган указал доплаты в размере 5 %, как это установлено Постановлением КМУ № 704 и Порядком № 260.

Позиция Верховного Суда:

КАС ВС, предоставляя ответ на спорный вопрос, указал, что истец является пенсионером Вооруженных Сил Украины и получает пенсию, назначенную в соответствии с Законом №2262-ХІІ, поэтому гарантии его социального и правового защиты устанавливаются именно Законом №2011-XII и другими нормативно-правовыми актами, принятыми во исполнение его положений, в том числе Постановлением КМУ №704 и Порядком №260, которые, в свою очередь, содержат специальные правовые нормы относительно социальной защиты военнослужащих.

Учитывая, что положения Закона №1556-VII регулируют вопросы, связанные с деятельностью в сфере высшего образования и не имеют отношения к начислению и выплате денежного обеспечения военнослужащих, установленные этим Законом гарантии не применяются при определении размера соответствующих доплат военнослужащим, которые проходят военную службу в высших военных учебных заведениях и занимают должности, связанные с научно-педагогической деятельностью в высших военных учебных заведениях, а соответственно не должны применяться при определении размера доплат за научную степень и ученое звание, которые указываются в справках о размере денежного обеспечения, выдаваемых для проведения перерасчета пенсии.

Таким образом, размер доплат за научную степень и ученое звание, учитываемый при перерасчете пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», определяется исключительно на основании специальных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального обеспечения военнослужащих, в частности, в соответствии с положениями Постановления КМУ №704 и Порядка №260, без применения положений ч. 2 ст. 59 Закона Украины «О высшем образовании».

Кассационная жалоба истца оставлена без удовлетворения, а решения предыдущих инстанций – без изменений.