Уклонение от уплаты долга в размере более 2 млн грн стало основанием для запрета выезда за границу — что решила апелляция

Апелляционный суд оставил в силе решение местного суда о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины.

Ровенский апелляционный суд, пересматривая дело № 564/3745/25, подтвердил законность временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины в связи с уклонением от исполнения судебных решений.

Апелляционная инстанция оставила без изменений определение местного суда, которым к должнику применили эту исключительную меру в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности в размере более 2 миллионов гривен.

Обстоятельства дела

Из материалов дела известно, что общий размер задолженности апеллянта по исполнительным документам, приказам Хозяйственного суда Ровенской области, составляет более 2 млн гривен.

Должник не имеет в собственности недвижимого имущества и зарегистрированных за ним транспортных средств.

Постановлением государственного исполнителя наложен арест на денежные средства апеллянта.

Поскольку должник игнорировал исполнение обязательств, возложенных судебным решением, государственная исполнительница обратилась в местный суд с представлением о временном ограничении его в праве выезда за пределы Украины.

Суд первой инстанции, принимая во внимание обстоятельства, что должник уклоняется от своих обязательств по погашению задолженности в добровольном порядке, не является по вызовам государственной исполнительницы, а также тот факт, что наложен арест на его денежные средства, вынес решение об удовлетворении представления.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, заинтересованное лицо — должник — обжаловал его в Ровенский апелляционный суд, просил отменить его и вынести новое судебное решение — об отказе в удовлетворении представления государственной исполнительницы.

Что решила апелляция

Коллегия судей пришла к выводу об отклонении апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Установленные обстоятельства дела бесспорно указывают на то, что должник не исполняет обязательства по решению суда о взыскании долга, а принятые государственной исполнительницей меры желаемого результата не дали.

Обращаясь с представлением об ограничении в праве выезда должника за пределы Украины, государственная исполнительница обосновывала свое требование наличием у последнего неисполненных обязательств, от выполнения которых он уклоняется, что в силу ст. 6 Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» является основанием для временного ограничения его в праве выезда за границу.

Положения ст. 441 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривают, что такой признак, как уклонение должника от исполнения решения, является обязательным для решения вопроса о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины.

В соответствии с частью 3 указанной статьи суд может вынести определение о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины физического лица, являющегося должником, по неисполненному им судебному решению или решению других органов (должностных лиц), если такое лицо уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него соответствующим решением, на срок до исполнения обязательств по решению, которое исполняется в исполнительном производстве.

Временное ограничение должника в праве выезда за пределы Украины является исключительной мерой ограничения личной свободы физического лица, которая применяется лишь при наличии достаточных оснований полагать, что такое лицо уклоняется от исполнения обязательств, возложенных на него соответствующим судебным решением, и имеет намерение выбыть за пределы Украины с целью неисполнения этого решения.

Оценив обстоятельства дела в совокупности с приведенными выше нормами закона, регулирующего спорные правоотношения, апелляционный суд пришел к выводу о том, что со стороны должника в исполнительном производстве имеет место уклонение от исполнения решения суда. Должник с момента открытия исполнительного производства и до пересмотра обжалованного им определения суда предыдущей инстанции в апелляционном суде не совершил никаких действий по исполнению судебных решений.

Кроме того, вопреки ч. 5 ст. 19 Закона Украины «Об исполнительном производстве» должник в течение пяти рабочих дней со дня открытия исполнительного производства не подал декларацию о доходах и имуществе, в частности об имуществе, которым владеет совместно с другими лицами, о счетах в банках или других финансовых учреждениях, об имуществе, находящемся в залоге (ипотеке) у других лиц, либо о денежных средствах и имуществе, принадлежащих ему от других лиц, по форме, установленной Министерством юстиции Украины, а также ни разу не явился по вызовам государственной исполнительницы и не предоставил объяснений.

Указанные выше обстоятельства в их совокупности привели к выводу о необходимости применения к должнику такой исключительной меры, как временное ограничение в праве выезда за пределы Украины на срок до полного исполнения решения суда по данному делу.

По мнению апелляционного суда, который оставил обжалованное определение местного суда без изменений, отказ в удовлетворении представления государственной исполнительницы при таких обстоятельствах дела фактически лишит ее возможности использовать эффективное правомерное средство воздействия на недобросовестного должника и, как следствие, реализовать полный объем предоставленных законом полномочий, конечной целью которых является осуществление своевременного и полного исполнения судебного решения.

Указанное ограничение преследует легитимную цель — защиту прав и свобод другого лица — взыскателя по судебному решению, вступившему в законную силу.

