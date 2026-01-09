Как преодолеть усталость — полезные советы медиков

Медики отмечают, важно вовремя понять, что вы устали, и позволить себе передышку.

В Украине из-за войны, воздушных тревог и отключений света люди переживают много эмоций. Также стоит учитывать нерациональный режим дня, прием пищи и сна. В такие моменты организм чрезмерно истощается.

Как отметил Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней, чувствовать себя не в тонусе, особенно сейчас, в военное время, — это нормально. Однако если перейти грань, то снижается наша работоспособность и развивается выраженная усталость.

Как преодолеть усталость — разъяснили специалисты Центра.

«У здоровых людей усталость возникает из-за физической и/или психической нагрузки. В этом случае вообще не идет речь о какой-то особой проблеме — усталость “лечат” отдыхом.

Важно вовремя понять, что вы устали, и позволить себе передышку», — заявили медики.

Эффективные средства от усталости

- Полноценный сон

Взрослым в возрасте 18–60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, детям 6–12 лет — 9–12 часов, а в возрасте 13–18 лет — 8–10 часов.

Перед сном старайтесь снизить уровень эмоциональной нагрузки: не смотрите «острые» телевизионные передачи или фильмы, не заходите в социальные сети. Лучшей альтернативой станет приятное общение с близкими или чтение любимой книги.

- Правильно организованный режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатратами

Здоровье, работоспособность, активное умственное и физическое долголетие в значительной степени зависят от правильного и полноценного питания. Именно через пищу человек пополняет свои энергетические запасы, а организм получает различные вещества, необходимые для нормального функционирования органов и систем.

- Регулярная физическая нагрузка

Любая физическая активность — бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах — принесет заряд бодрости и позитивных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными.

- Отказ от вредных привычек

Курение и алкоголь, которые люди часто используют, чтобы расслабиться, на самом деле истощают организм, усиливают усталость и чрезвычайно вредны для здоровья.

- Смена деятельности

Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот.

- Распределение задач по приоритетности

При большой загруженности не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные, паузы, в обеденный перерыв выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь пешком 20–30 минут.

- Оптимизм и чувство юмора

Существенно влияют на здоровье негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь выстраивать отношения между членами коллектива или семьи в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, толерантности и сочувствия.

- Выберите хобби для души

Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом. Однако не превращайтесь в перфекциониста — не стремитесь быть совершенным и лучшим во всем.

«Пока не существует никакого специального медикаментозного лечения усталости, однако изменение поведения непременно поможет ее преодолеть.

Однако, если усилия оказались напрасными и ваше состояние здоровья не улучшилось, обратитесь за помощью к специалисту. Возможно, причины плохого самочувствия кроются глубже, а правильно и своевременно поставленный диагноз будет способствовать быстрому выздоровлению», — добавили медики.

