В Днепропетровской области 10 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии — графики

В ДТЭК обнародовали графики отключения электроэнергии в Днепропетровской области.

В субботу, 10 января, в Днепропетровской области будут действовать графики отключения электроэнергии.

Ранее в «Укрэнерго» заявляли, что завтра во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, поскольку зимой энергосистема не справляется с высоким уровнем потребления, обусловленным электроотоплением. Даже при отсутствии новых атак улучшение возможно только после снижения спроса на электроэнергию с наступлением более теплой погоды.

