  1. В Украине

В Днепропетровской области 10 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии — графики

21:12, 9 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ДТЭК обнародовали графики отключения электроэнергии в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области 10 января будут действовать почасовые отключения электроэнергии — графики
Фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 10 января, в Днепропетровской области будут действовать графики отключения электроэнергии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Ранее в «Укрэнерго» заявляли, что завтра во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 10 января.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

Кроме того, опубликовали несколько советов, как организовать питание и хранение пищи, когда холодильник выключен по нескольку часов.

Напомним, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, поскольку зимой энергосистема не справляется с высоким уровнем потребления, обусловленным электроотоплением. Даже при отсутствии новых атак улучшение возможно только после снижения спроса на электроэнергию с наступлением более теплой погоды. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Развод длиной в жизнь: суд в Ужгороде разделил миллионные состояния супругов после 41 года брака

При разделе большого количества объектов недвижимости суд применил устоявшуюся практику ВС

Зарплаты военнослужащих могут вырасти до 100 тысяч гривен: в Раде зарегистрирован законопроект

Законопроект предусматривает установление минимального денежного обеспечения военнослужащих.

Суд против страны-агрессора: почему выиграть дело легче, чем получить компенсацию от РФ

Получить решение против РФ легче, чем реально взыскать средства: украинский опыт демонстрирует сложность международного исполнения.

В Украине появится консульство Словакии: законопроект предлагает ратифицировать соглашение между странами

Законопроект позволит согласовать правила работы дипломатических представительств Украины и Словакии.

Наказание с испытательным сроком: судебная практика по делам об уклонении от мобилизации

Суд в Шахтерске применил пробацию без освобождения от воинского учета в соответствии с практикой ВС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]