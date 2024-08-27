Будет принцип «воюй или работай», предусматривающий ряд мер, которые выведут рынок труда из тени — Денис Шмыгаль

На 2025 год есть незакрытая потребность в финансировании около 15 млрд долларов — Денис Шмыгаль.

Украинский бюджет — это две копилки. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума «Украина 2024. Независимость».

«Первая, которую мы финансируем за счет налогов и внутренних заимствований. Это все идет на оборону и безопасность. Вторая – это социальный и гуманитарный бюджет. Его помогают наполнять наши международные партнеры», - отметил он.

«Сейчас у нас критическая потребность собрать средства на нашу обороноспособность. Это сотни миллиардов гривен. Фактически в парламент подали изменения в бюджет на 500 млрд. грн. Это в этом году. Это то, что нам нужно, чтобы платить заработную плату нашим военным, количество которых растет, для того чтобы покупать оборудование и финансировать украинский оборонпром» - пояснил он.

Также Денис Шмыгаль рассказал, какие предлагаются шаги, чтобы взять эти средства.

«В первую очередь, это увеличение внутренних заимствований, наш рынок готов к этому. Финансовые институты, банки, НБУ. Мы видим здесь потенциал до конца этого года.

Второе – это увеличение ставки налога на прибыль для банков.

Третье – это расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора.

И четвертое, это принцип «воюй или работай», предполагающий введение ряда мер, которые рынок труда выведет из тени. Это важно для повышения средних зарплат и наполнения нашего бюджета. Это четыре шага, над которыми мы работаем», - отметил Шмыгаль.

Что касается наполнения гражданской части бюджета, то правительство, по его словам, каждый день работает с партнерами.

«Этот год мы понимаем, как закрыть. На следующий год есть незакрытая потребность в объеме около 15 млрд долларов. Здесь у нас несколько сценариев, в частности, это касается замороженных активов рф. У нас цель получить все 300 миллиардов замороженных активов. Сейчас работаем над первым шагом – получение 50 млрд долларов от наших партнеров в качестве первого взноса, гранта, с учетом полной конфискации этой суммы и получения этих средств партнерами», – добавил Шмыгаль.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.