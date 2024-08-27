Макрон оказался активным пользователем Telegram и даже заходил в приложение после задержания Дурова

Французский лидер пользуется Telegram со времен своей первой президентской кампании.

Президент Франции Эмманюэль Макрон активно пользуется месенджером Telegram, он заходил в приложение даже после задержания Павла Дурова в Париже. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего депутата французского парламента.

Отмечается, что экс-парламентарий, у которого есть номер Макрона, показал изданию чат с ним в мессенджере. 26 августа в профиле президента было указано, что тот заходил в Telegram «недавно».

У Politico добавили, что французский лидер пользуется Telegram со времен своей первой президентской кампании.

Спустя почти 10 лет приложение по-прежнему широко используется как членами кабинета министров, так и политическими чиновниками всех рангов и партий, особенно в кругах сторонников Макрона, пишет газета.

Напомним, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже не имеет никакого политического мотива.

Позже команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова.

Кроме того, Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Тем временем председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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