Команда Telegram сделала заявление о задержании Павла Дурова

Команда Telegram отреагировала на арест Павла Дурова.

Фото: informator.ua

Команда мессенджера Telegram выступила с первым комментарием после задержания в Париже основателя ресурса Павла Дурова.

В заявлении говорится, что генеральному директору компании Дурову нечего скрывать, и что он часто путешествует по Европе, а Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах.

«Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», - подчеркивается в комментарии. В нем также говорится, что почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации.

«Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Позже Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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