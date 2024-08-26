Команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова

Команда Telegram відреагувала на арешт Павла Дурова.

Фото: informator.ua

Команда месенджера Telegram виступила з першим коментарем після затримання у Парижі засновника ресурсу Павла Дурова.

У заяві йдеться, що генеральному директору компанії Дурову нема чого приховувати, і що він часто подорожує Європою, а Telegram дотримується законів ЄС, у тому числі закону про цифрові послуги.

«Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою», - наголошується в коментарі. У ньому також йдеться, що майже мільярд користувачів по всьому світу використовують Telegram як засіб спілкування та джерело важливої ​​інформації.

«Ми чекаємо якнайшвидшого вирішення цієї ситуації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Згодом Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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