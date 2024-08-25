Володимир Зеленський анонсував нараду з правоохоронцями щодо зрадників, які втекли з України

Володимир Зеленський зазначив, що країні потрібні чіткі відповіді щодо зрадників, які втекли з України, ховаючись від відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня відбудеться нарада за участю керівників правоохоронних органів України для обговорення дій по зрадникам, які втекли з України.

«Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці «товаріщі» отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли», - сказав Глава держави.

За його словами, завтра відбудеться нараду за участю керівників правоохоронних органів України – СБУ, МВС, ДБР. А також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки.

«Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити», - резюмував Президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що скандальний нардеп Артем Дмитрук втік з України.

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