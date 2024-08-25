Стало відомо, яку зарплату потрібно мати, щоб отримувати пенсію 23 тис грн

Щоб отримувати максимальну пенсію, потрібно отримувати велику зарплату.

Фото: varta1.com.ua

В Україні пенсія громадян на пряму залежить від їх заробітної плати. Тому, щоб отримувати 23 тис. гривень пенсії, треба добряче постаратися, передає «24 канал».

Зазначається, що формула обчислення майбутньої пенсії враховує середню зарплату за три минулі роки, співвідношення власної зарплати до середньої, стаж у роках та 1%.

Тож на початку року більшість пенсіонерів отримували виплати нижче 5 тисяч гривень, хоча максимальна пенсія перевищує 23 тисячі гривень.

Наразі середня зарплата по Україні становить 13 547 гривень.

Тож, щоб отримувати максимальну пенсію, потрібно для 35 років стажу отримувати зарплату у розмірі 67 457 гривень на місяць. А от зі стажем 25 років, середня зарплата має становити 94 440 гривень.

Нагадаємо, для того, щоб стати пенсіонером у належні законом 60 років, українцям потрібно накопичити щонайменше 31 рік стажу.

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