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Стало известно, какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию 23 тыс грн

21:36, 25 августа 2024
Чтобы получать максимальную пенсию, нужно получать большую зарплату.
Стало известно, какую зарплату нужно иметь, чтобы получать пенсию 23 тыс грн
Фото: varta1.com.ua
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В Украине пенсия граждан напрямую зависит от их заработной платы. Поэтому, чтобы получать 23 тыс. гривен пенсии, нужно хорошо постараться, передает «24 канал».

Отмечается, что формула исчисления будущей пенсии учитывает среднюю зарплату за прошедшие три года, соотношение собственной зарплаты к средней, стаж в годах и 1%.

Поэтому в начале года большинство пенсионеров получали выплаты ниже 5 тысяч гривен, хотя максимальная пенсия превышает 23 тысяч гривен.

В настоящее время средняя зарплата по Украине составляет 13 547 гривен.

Чтобы получать максимальную пенсию, нужно для 35 лет стажа получать зарплату в размере 67 457 гривен в месяц. А вот со стажем 25 лет средняя зарплата должна составлять 94 440 гривен.

Напомним, для того чтобы стать пенсионером в положенные законом 60 лет, украинцам нужно накопить не менее 31 года стажа. 

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