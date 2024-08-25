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Беларусь стянула к границе с Украиной армию и «вагнеровцев»: в МИД призвали Минск отвести войска

20:59, 25 августа 2024
В МИД призвали Беларусь отвести войска от границы с Украиной.
Беларусь стянула к границе с Украиной армию и «вагнеровцев»: в МИД призвали Минск отвести войска
Фото иллюстративное, источник фото: golos.ua
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Министерство иностранных дел Украины призвало Беларусь отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД.

В министерстве подчеркивают, что по данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, области вблизи северных границ Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшего ЧВК «Вагнер».

«Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня», - говорится в заявлении.

В МИД также отмечают, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа.

«Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины», - добавили в МИД.

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