Беларусь стянула к границе с Украиной армию и «вагнеровцев»: в МИД призвали Минск отвести войска

В МИД призвали Беларусь отвести войска от границы с Украиной.

Фото иллюстративное, источник фото: golos.ua

Министерство иностранных дел Украины призвало Беларусь отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД.

В министерстве подчеркивают, что по данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, области вблизи северных границ Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшего ЧВК «Вагнер».

«Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом.

Призываем должностных лиц Республики Беларусь не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы, а ее вооруженные силы прекратить недружественные действия и отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, что превышает дальность поражения существующих в РБ систем огня», - говорится в заявлении.

В МИД также отмечают, что Украина никогда не предпринимала и не собирается предпринимать никаких недружественных действий против белорусского народа.

«Предостерегаем, что в случае нарушения государственной границы Украины со стороны Беларуси, наше государство примет все необходимые меры в порядке реализации гарантированного Уставом ООН права на самооборону. При этом все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси будут законными целями для Вооруженных Сил Украины», - добавили в МИД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.