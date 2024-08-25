Посольство рф начало потребовать от Франции предоставить доступ к Павлу Дурову

Посольство россии во Франции отреагировало на задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Как известно, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа.

В связи с этим посольство россии во Франции обратилось с требованием предоставить консульский доступ к Павлу Дурову и начало обвинять французские власти «в уклонении от сотрудничества».

«После появления в СМИ новости о задержании Дурова немедленно запросили у французских властей разъяснения относительно причин и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ», — говорится в сообщении посольства россии во Франции.

Также там заявили, что французская сторона «уклоняется от взаимодействия» по этому вопросу.

«Находимся в контакте с адвокатом Дурова», - добавили в посольстве.

Напомним, что Основатель Telegram Павел Дуров летел в Париж с криптокоучем Юлией Вавиловой.

Кроме того, Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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