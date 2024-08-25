В Киеве в общественном туалете нашли окровавленное тело мужчины

Окровавленное тело мужчины нашли в общественном туалете парка «Аврора».

В киевском парке «Аврора» вблизи Воскресенского проспекта в Днепровском районе обнаружили тело мужчины, передает «Киев 24».

Отмечается, что окровавленный мужчина лежал в общественном туалете. Позже оказалось, что он, вероятно, совершил самоубийство.

На месте работают правоохранители, выясняющие детали инцидента.

Ранее сообщалось, что на Киевщине мужчина упал в воду и потерял сознание.

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