В Киеве в общественном туалете нашли окровавленное тело мужчины

В киевском парке «Аврора» вблизи Воскресенского проспекта в Днепровском районе обнаружили тело мужчины, передает «Киев 24».
Отмечается, что окровавленный мужчина лежал в общественном туалете. Позже оказалось, что он, вероятно, совершил самоубийство.
На месте работают правоохранители, выясняющие детали инцидента.
Ранее сообщалось, что на Киевщине мужчина упал в воду и потерял сознание.
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