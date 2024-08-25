У Києві в громадській вбиральні знайшли закривавлене тіло чоловіка

Закривавлене тіло чоловіка знайшли в громадській вбиральні парку «Аврора».

У київському парку «Аврора» поблизу Воскресенського проспекту у Дніпровському районі виявили тіло чоловіка, передає «Київ 24».

Зазначається, що закривавлений чоловік лежав у громадській вбиральні. Пізніше виявилось, що він, ймовірно, вчинив самогубство.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують деталі інциденту.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік впав у воду та знепритомнів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.