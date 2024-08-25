Павел Дуров летел в Париж вместе со своей девушкой — раскрыта ее личность

Основатель Telegram Павел Дуров летел в Париж с криптокоучем Юлией Вавиловой.

Как известно, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.

Позже СМИ раскрыли личность загадочной девушки, которая прилетела в Париж вместе с Павлом Дуровым.

Отмечается, что девушку зовут Юлия Вавилова, она является стримером и криптокоучем. Ранее ее видели с основателем Telegram в Дубае.

Кроме того, их связь подтверждают социальные сети Вавиловой. 16 августа она опубликовала пост о приезде в Азербайджан из Казахстана, и именно тогда там был Дуров. При этом за последние сутки Юлия не появлялась в Сети.

По данным агентства AFP, Павел Дуров планировал провести вечер во французской столице и остаться на ужин.

«Другой источник, знакомый с расследованием, сообщил, что основатель Telegram прибыл из Баку и планировал провести как минимум один вечер в Париже, где также собирался поужинать», - пишет агентство.

Напомним, что Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.

Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.

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