Павел Дуров летел в Париж вместе со своей девушкой — раскрыта ее личность

Как известно, 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Дуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования.
Позже СМИ раскрыли личность загадочной девушки, которая прилетела в Париж вместе с Павлом Дуровым.
Отмечается, что девушку зовут Юлия Вавилова, она является стримером и криптокоучем. Ранее ее видели с основателем Telegram в Дубае.
Кроме того, их связь подтверждают социальные сети Вавиловой. 16 августа она опубликовала пост о приезде в Азербайджан из Казахстана, и именно тогда там был Дуров. При этом за последние сутки Юлия не появлялась в Сети.
По данным агентства AFP, Павел Дуров планировал провести вечер во французской столице и остаться на ужин.
«Другой источник, знакомый с расследованием, сообщил, что основатель Telegram прибыл из Баку и планировал провести как минимум один вечер в Париже, где также собирался поужинать», - пишет агентство.
Напомним, что Илон Маск призвал освободить Павла Дурова.
Добавим, председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин прокомментировал задержание в Париже основателя Телеграм Павла Дурова и отметил, что пора зарегулировать мессенджер.
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