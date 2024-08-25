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В Кремле уверены, что Украине позволят бить западным оружием вглубь рф, — WP

17:58, 25 августа 2024
США могут позволить Украине наносить удары вглубь россии.
В Кремле уверены, что Украине позволят бить западным оружием вглубь рф, — WP
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В россии уверены, что США позволят ВСУ наносить удары по целям в глубине россии, передает The Washington Post.

Издание приводит слова прокремлевского аналитика Сергея Маркова. По его словам, Москва уже учла разрешение США Украине избивать вглубь россии.

«У россии нет сомнений, что такое разрешение будет предоставлено. россия уже считает, что решение было принято США», - сказал он.

В то же время издание отмечает, что операция ВСУ в Курской области рф пересекла «красную» линию Кремля, но «ответ путина до сих пор был поразительно пассивным и приглушенным, в отличие от его риторики в начале войны».

Также издание напомнило о других «красных линиях» Москвы, в частности: потопление российского флагмана «Москва», взрыв Крымского моста в 2022 году, атаки украинских дронов на Москву и Кремль в 2023 году и атаки на стратегические авиабазы ​​россии. В то же время, ВСУ применяют западные HIMARS, танки, ATACMS и истребители F-16, которые также были «красными линиями» для Кремля.

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